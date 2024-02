Setelagoana Ana Moura é a nova Miss Teen MG 2024

No último dia 17 de janeiro, Ana Moura, de 16 anos foi coroada Miss Teen MG 2024 num concurso ocorrido na cidade de Patos de Minas. Em entrevista ao SeteLagoas.com.br Ana Moura conta como foi sua primeira experiência em concursos de beleza e quais são as expectativas na carreira a partir de agora.

Fotos: Ana Moura

A experiência de participar pela primeira vez de um concurso de beleza foi desafiadora para ela, pois não possuía nenhuma experiência anterior nesse tipo de evento. No entanto, Ana Moura conta que está sendo uma jornada totalmente nova e, ao mesmo tempo, maravilhosa. A oportunidade de representar meninas que compartilham seus sonhos e enfrentam desafios semelhantes é extremamente gratificante para ela. Seu objetivo é ser uma representante capaz de inspirar e promover sentimentos de empoderamento e amor entre as adolescentes.

"Foi um misto de emoções. Afinal, essa foi minha primeira experiência em um concurso. Mas com a equipe que esteve do meu lado, me coordenando e preparando e o apoio da minha família, pude alcançar o título. Para vencer o concurso precisei passar por várias provas, incluindo de corpo, beleza plástica, desenvoltura, provas de entrevistas e claro, passarela. Então, pra mim, essa foi um adas maiores experiências em minha vida", conta a jovem.

Durante os dias do concurso, ela enfrentou uma série de desafios, desde provas até a escolha dos figurinos adequados. Cada momento do confinamento foi intenso e planejado, com figurinos cuidadosamente selecionados para causar uma impressão positiva nos avaliadores. Apesar de momentos de insegurança devido ao nervosismo, ela teve um bom desempenho nas provas.

Ana Moura conttou que a entrevista foi a prova em que se sentiu mais à vontade, graças à sua habilidade de comunicação desenvolvida ao longo de sua carreira como cantora na qual lida constantemente com o público. Essa experiência prévia foi fundamental para sua confiança durante o concurso.

"Fui acompanhada por minha família, que esteve ao lado o tempo todo, além de meu coordenador Rodrigo Braga e uma equipe responsável pela produção, cabelo e maquiagem. De verdade, acho que meu diferencial neste concurso foi meu estereótipo. Meus traços são bem adolescentes e o concurso tinha o objetivo que eleger uma miss teen. Além disso, percebi que minha beleza física não seria o fato decisivo, então procurei explorar meus dons como cantora e me esforcei na entrevista e no meu discurso, chegando a cantar uma canção para os jurados e todos que ali estavam. Foi lindo."

Ana Moura conta que as expectativas para a competição nacional são altas. Ela já está se planejando com o coordenador municipal, Rodrigo Braga, e desenvolvendo estratégias para garantir que esteja totalmente preparada para o desafio. Seu objetivo é representar o estado e a cidade da melhor maneira possível, buscando agora o título nacional da categoria.

Da Redação, Maria Eduarda Alves