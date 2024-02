Secretaria de Educação abre ano letivo reunindo profissionais em ações de impacto altamente positivo

O início do ano letivo da Secretaria de Educação foi diferente, envolvente e inspirador. Dois eventos simultâneos mostraram o compromisso da Prefeitura de Sete Lagoas com o processo de ensino aprendizagem de mais de 15 mil alunos da rede municipal. Centenas de profissionais participaram da programação dividida entre as salas de cinema do Shopping Sete Lagoas e o auditório do Unifemm. O mote principal que tem força regional foi “Aprender para Incluir”.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Os eventos foram iniciados às 8 horas. No cinema, profissionais dos anos finais do Ensino Fundamental como gestores, pedagogos, assistentes sociais e psicólogos participaram de várias atividades e ainda assistiram o documentário “Esquecidos: uma crise no Ensino Fundamental anos finais”. “O principal objetivo é mobilizar esses profissionais quanto a política pública nacional de fortalecimento. Por meio da reflexão, vamos ampliar esta temática na sala de aula. Em seguida, ouviremos os estudantes para conquistarmos juntos os nossos objetivos”, explicou Márcia Veiga, gerente da Equipe Pedagógica.

Já o seminário realizado no Unifemm teve abrangência regional. Prefeitos e coordenadores de 17 municípios marcaram presença. Sete Lagoas consolidou sua posição de referência pelo forte investimento em todos os níveis da educação municipal. “São os profissionais da Educação que fazem a diferença. Para fortalecer nossa política educacional estamos investindo cada vez mais. Em 2023, foram quase 27% de todo nosso orçamento e este ano devemos chegar a 29%. Isso representa mais de R$ 25 milhões acima do que deveria ser investido. Que todos os profissionais sejam bem-vindos a mais um ano letivo”, ressaltou o prefeito Duílio de Castro.

O seminário “Conhecer para Incluir” contou com parcerias e foi um sucesso. Novos e antigos servidores da Educação começam o ano com força total. “Tivemos o apoio da Superintendência Regional de Ensino, da UFMG e parceria de nosso municípios vizinhos. Também foi uma ótima oportunidade para recepcionar os 836 efetivamos por nosso concurso e ainda os servidores que já fazem parte de nossa equipe. A integração logo no início de 2024 reafirma compromissos e motiva”, comentou Roselene Teixeira, secretária municipal de Educação.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM