Sete Lagoas: Sol com pancadas de chuva marcam o fim de semana

O fim de semana em Sete Lagoas será marcado por tempo instável, com sol e pancadas de chuva. No sábado (03), o dia terá início com sol e algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 30°C.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

No domingo (04), o sol predomina pela manhã, mas as nuvens aumentam no decorrer do dia. Pancadas de chuva são previstas para a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 30°C.

As previsões do tempo podem sofrer alterações. Acompanhe os boletins meteorológicos para se manter atualizado.

Fonte: INMET