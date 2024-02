Primo de vereador de Sete Lagoas morre em acidente de trânsito

Homem morreu na tarde desta sexta-feira (2) em uma colisão entre um caminhão e moto no bairro Cidade de Deus. O acidente ocorreu por volta das 16h, na interseção das ruas Padre Paulo e Hilário Pereira da Fonseca.

Foto: Reprodução/ 25ºBPM

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a polícia foi acionada e, ao chegar no local, encontrou duas viaturas do SAMU já prestando atendimento à vítima, identificada como Mateus Braga de Araújo, de apenas 26 anos. Infelizmente, ao ser avaliado pela médica responsável, constatou-se que Mateus não resistiu aos politraumatismos internos na região torácica, sendo declarado o óbito às 16h03.

A situação no local tornou-se ainda mais tensa com a chegada de parentes e moradores, que ficaram exaltados diante da tragédia. Quando o condutor do caminhão se apresentou, a multidão reagiu com agressividade, levando à intervenção policial para evitar tumultos. O motorista foi protegido e conduzido para um local seguro em uma viatura.

Testemunhas relatam que Mateus trafegava pela rua Padre Paulo com sua motocicleta, enquanto o caminhão, pertencente a uma empresa de cerâmica, cruzava a Rua Hilário Pereira da Fonseca. O impacto ocorreu quando a moto colidiu frontalmente com a roda dianteira traseira do caminhão, resultando na fatalidade. De acordo com a Polícia Militar, o local não possui sinalização.

O condutor do caminhão alegou não ter percebido a presença da motocicleta e só percebeu o acidente após escutar o barulho do impacto. Ele imediatamente acionou o SAMU e a Polícia Militar.

A perícia esteve no local acompanhada pelo rabecão para realizar os procedimentos necessários. O corpo de Mateus foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A motocicleta, apesar dos danos significativos, teve sua documentação regular e foi liberada para o proprietário, irmão da vítima.

Já o caminhão, que apresentava diversas irregularidades, foi apreendido e removido para o pátio do socorro Fênix. O condutor, que também estava com a CNH suspensa, foi entregue ao departamento de polícia para as devidas providências judiciais.

Matheus Braga de Araújo era primo do vereador Rodrigo Braga, que expressou sua dor nas redes sociais, descrevendo o jovem como "um filho, irmão e primo amável". O horário e local do velório ainda não foram informados.

