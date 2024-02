Após lay-off, Iveco garante aumento da produção e até novas contratações em Sete Lagoas

A indústria automotiva está otimista para 2024: a Iveco, com fábrica em Sete Lagoas, retomou as atividades após três meses de lay-off com operação em dois turnos. De acordo com a montadora, a produção de veículos comerciais e de passageiros deve aumentar em 35% neste ano.

Foto: Iveco / reprodução

O presidente da Iveco para a América Latina, Marcio Querichelli, disse, em comunicado, que a fabricante começou as atividades na unidade mineira em um ano que promete ser de crescimento nos segmentos em que o grupo atua. “Nossa expectativa é que as vendas no mercado interno cresçam cerca de 14% para veículos pesados, que inclui caminhões e ônibus”, destacou.

Em 2023, conforme a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os emplacamentos da categoria pesada somaram 129 mil unidades, um recuo de 12% em relação a 2022. Já a produção, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), totalizou 2,3 milhões, uma queda de 37,5%, em razão dos custos mais elevados das novas tecnologias de controle de emissões, adotadas para atender a etapa P8 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

Para 2024, contudo, a Anfavea está otimista. As projeções da entidade são de altas de 13,6% no emplacamento e de 32,1% na produção, o que vai de encontro às boas perspectivas da Iveco para Sete Lagoas. Cabe destacar que, na fábrica mineira, o grupo produz, além de caminhões, chassis de ônibus que atenderão o Caminho da Escola, programa do governo federal. Em novembro passado, a montadora ganhou uma concorrência para fornecer 7,1 mil unidades para o programa.

Mas a estratégia da marca para este ano também inclui outras frentes. De acordo com Querichelli, abrange o início da comercialização do portfólio verde, com veículos movidos a gás natural, biometano e eletricidade e a ampliação da disponibilidade do sistema de conectividade Iveco. Ainda abarca a expansão dos serviços, do pós-venda e da capilaridade da rede de atendimento.

Como noticiado por exclusividade pelo SeteLagoas.com.br, no dia 30 de outubro, a Iveco suspendeu o contrato de alguns funcionários do complexo industrial mineiro para ajustar estoques. Na época, a empresa não revelou quantos trabalhadores entraram em lay-off, porém, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sete Lagoas havia dito que o regime foi aplicado em cerca de 830 pessoas.

Conforme o presidente do sindicato, Ernane Geraldo Dias, uma parte dos colaboradores retornou aos trabalhos no dia 15 de janeiro e outra turma voltou à fábrica uma semana depois. Segundo ele, com o ganho da licitação para o fornecimento de ônibus escolares, as perspectivas são positivas para 2024 e a Iveco já está com a intenção de contratar aproximadamente 230 novos funcionários em Sete Lagoas. A fabricante, porém, não quis comentar sobre este assunto.

Dias recorda que mesmo com o lay-off no exercício passado, as metas para participação de lucros e resultados (PLR) foram cumpridas e os pagamentos acordados ocorreram na sua integralidade. Além da Iveco, o sindicato tem outros motivos para estar confiante no ano, de acordo com o dirigente.

“Estou muito otimista. As indústrias de autopeças em Sete Lagoas estão a pleno vapor, falando em contratações. Algumas empresas do setor guseiro, que não estavam tão bem no ano passado e desligaram fornos, estão falando em religar. Então, tomara que continue assim. Com o Carnaval sendo já no início de fevereiro, as coisas tendem a melhorar ainda mais”, enfatizou.

Da redação com Diário do Comércio