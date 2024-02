Dia nublado com chuva a qualquer hora em Sete Lagoas; veja previsão do tempo

Com os céus nublados, Sete Lagoas poderá ter chuva a qualquer hora do dia - esta é a tônica da segunda-feira (5) da previsão do tempo, confira mais detalhes.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

Apesar da nebulosidade, o sol aparecerá durante toda a jornada, fazendo com que tenhamos calor de 29ºC de máxima (a mínima foi de 20ºC). A chuva poderá vir em pancadas durante a tarde e noite, com trovoadas isoladas.

O tempo viverá uma "gangorra" nestes dias: na terça-feira (6), a máxima será de 30ºC com tempo encoberto; na quarta (7), os termômetros voltam a cair, mas a chuva irá aparecer. Até o grito de carnaval, na sexta-feira (9), o clima estará mais fresco para a folia. Tomara.

Da redação com Inmet