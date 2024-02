Prefeitura de Sete Lagoas continua rotas do fumacê no combate ao Aedes aegypti; veja a programação

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e com apoio do Governo de Minas, continua o ciclo de aplicação de inseticida com dois carros fumacê em vários bairros. A programação da semana foi iniciada neste domingo, 4, e vai até o próxima quinta-feira, 8, quando uma nova região deverá receber esta ação de combate ao mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

Os dois veículos fumacê chegoram à Sete Lagoas após um trabalho técnico e planejado do Departamento de Epidemiologia, responsável pelo fornecimento de dados atualizados e oficiais sobre a doença ao Governo de Minas. Nesta primeira etapa, são 31 bairros, totalizando 597 quarteirões.

O fumacê passa em dois turnos, de 5h às 9h e 16h às 21h (veja programação abaixo). A Prefeitura disponibilizou um carro de som que está alertando os moradores, de maneira antecipada, sobre a passagem do veículo. Todos devem ficar atentos às medidas de segurança: abra as portas, janelas e cortinas; retire roupas do varal; tampe vasilhames com alimentos, inclusive, bebedouros para animais, cubra gaiolas de pássaros e, em seguida, troque ração e água; não deixe utensílios de uso doméstico expostos no quintal.

Vale ressaltar que o fumacê não apresenta perigo para a saúde, porque é utilizado com responsabilidade e em intervalos de tempo pré-determinados. Cada ciclo é fechado com três aplicações.

ROTEIRO DO FUMACÊ

Domingo, 04

16h às 21h – Santo Antônio, Canaa III, Centro II, Dona Dora, Novo Horizonte, Recanto do Cetro e Blue Garden.

Segunda-feira, 05

5 h às 9h – Centenário, Progresso, São Geraldo e Alto Coqueiral

16h às 21h – Iporanga II, Flórida, Padre Teodoro, Maria Amélia, Padre Teodoro II, Várzea, Luiza Barbosa, Mata Grande, Vale das Palmeiras e Iporanga.

Terça-feira, 06

5h às 9h – Sindicato Rural, São José, Catarina, Santa Rosa, São Cristovão e São Cristovão II.

16h às 21h – Santo Antônio, Canaã III, Santa Eliza, São Dimas, São Jorge e Canaã II.

Quarta-feira, 07

5h às 9h – São Geraldo, Alto Coqueiral, Centro II, Dona Dora, Novo Horizonte, Recanto do Centro e Blue Garden.

16h às 21h – Centenário, Progresso, Várzea, Luiza Barbosa, Mata Grande, Vale das Palmeiras e Iporanga.

Quinta-feira, 08

5h às 9h – Padre Teodoro, Maria Amélia, Padre Teodoro II, Iporanga II e Flórida.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom