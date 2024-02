Caged: Sete Lagoas termina 2023 com saldo positivo na geração de empregos formais

O Brasil criou 1,48 milhão de vagas com carteira assinada em 2023, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na última semana pelo Ministério do Trabalho. Já Minas Gerais fechou o ano com um saldo positivo de 140,8 mil vagas de emprego com carteira assinada. Sete Lagoas figura entre os 21 municípios mineiros com maior saldo positivo, segundo o relatório. Apesar da forte retração nas admissões sentidas em outubro e dezembro em todo o país, no acumulado do ano as admissões superaram as demissões.

Entre janeiro e dezembro de 2023 Sete Lagoas teve 31.109 demissões e 32.477 admissões formais (com carteira assinada), saldo de 1.368 vagas. Os únicos meses do ano em que as demissões foram maiores que as admissões foram janeiro, junho, setembro, outubro e dezembro. Nos demais meses, o saldo se manteve positivo.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Edmundo Diniz, o Município tem feito de tudo para atrair novos investimentos. "O ano de 2023 foi de plantar muitas sementes, muitas reuniões produtivas, com iminentes fechamentos para 2024, tais como a Tortuga, a ser instalada no distrito industrial, entre outros tantos, além de empresas em processos finais de licenciamento ambiental. Tivemos uma reunião na semana passada com investidores, uma empresa chinesa que está vindo para Sete Lagoas. Então acho que foi um ano muito produtivo no sentido de apresentar a cidade aos interessados em empreender aqui. Temos a certeza de que nesse ano iremos colher os frutos desse plantio que fizemos em 2023", afirma o secretário.

Comparando Sete Lagoas aos cinco municípios mineiros de população semalhante (entre 200 mil e 300 mil), o município é o 3º colocado, porém, com números bem semelhantes aos dois primeiros lugares. Divinópolis teve saldo positivo de 1.605 vagas, Governador Valadares criou 1.527 empregos formais, Sete Lagoas 1.368, Lagoa Santa 768 ocupações líquidas e Ipatinga fechou o ano com saldo negativo, menos 1.717 carteiras assinadas. Sete Lagoas ocupa a 21ª posição entre todos os 853 municípios mineiros a gerar mais empregos com carteira assinada em 2023.

Em todo o ano a Sala Mineira do Empreendedor registrou 1.209 novos CNPJs criados no município, marcando um novo recorde, já que em 2022 foram abertas 1.105 empresas na cidade, em 2021 foram 1.077 e, em 2020, 810 novos CNPJs foram cadastrados no município. Já o Sebrae local apontou queda no número de novos microempreendedores individuais (MEIs) criados em 2023: 973 ante 1.978 no ano anterior.

