Prefeitura de Sete Lagoas reinaugura Escola Municipal Juca Dias no primeiro dia de aula do ano

O ano letivo para a comunidade escolar do Cidade de Deus e bairros adjacentes começou em clima de festa. Uma solenidade muito prestigiada marcou a reinauguração da Escola Municipal Juca Dias. A unidade foi totalmente revitalizada, ampliada e alunos, pais, e toda a equipe educacional encontraram uma nova realidade que motiva e garante o alto nível de aprendizagem.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

A reinauguração foi na manhã desta segunda-feira, 5 de fevereiro, com a presença de centenas de pessoas, entre autoridades políticas, servidores da educação, estudantes e seus pais. “No primeiro dia de aula entregamos este presente para a comunidade. A educação nunca recebeu tanto investimento como em nosso governo. Disponibilizamos R$ 23 milhões a mais do que preconizado por lei e, por isso, conseguimos fazer tanto. Esta será empresa uma prioridade”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

A escola foi contemplada com um verdadeiro projeto de reconstrução. Todos os setores do imóvel foram reformados com destaque para as salas, telhado, piso, banheiros, quadra poliesportiva e acessibilidade. Um equipamento moderno para ensinar e ainda ser eficiente em políticas sociais. “Estamos trabalhando para humanizar os ambientes e garantir que a escola seja, realmente, um equipamento de transformação. Temos uma olhar carinhoso com o Cidade de Deus e essa nova escola poderá ser utilizada pela comunidade fora do horário escolar”, explica Roselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação.

A alegria em encontrar uma nova escola estava estampada no rosto de quem participou deste momento especial. Foram meses de espera, mas o retorno em grande estilo deixa a sensação de dias bem melhores. “Estamos felizes em retornar para nossa casa totalmente reformada. Foram dois anos levando nossos alunos para a Escola Técnica, longe de suas casas. Porém, valeu a pena. Recebemos uma escola que poderá receber as crianças de maneira digna. Agradecemos a administração municipal por esta atenção especial com todos nós”, comentou Russileia da Conceição Abreu, diretora da escola.

A Prefeitura ainda está revitalizando as escola municipais Professor Marcos Valentino (Itapuã I), Aurete Pontes (Fazenda Velha), Vasco Damião (Alvorada) e Professor Nemésio (Centro) e construindo a nova creche Padre Adrianus”. Todas as regiões da cidade estão incluídas neste importante cronograma de obras. “Vamos continuar fortes neste propósito porque é a educação que muda a vida das pessoas para melhor. Por meio das escolas, os sonhos são realizados”, concluiu Duílio de Castro.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom