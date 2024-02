Prefeitura encerra maior pré-carnaval do interior de Minas com matinê infantil e encontrão dos blocos

O último fim de semana do maior pré-carnaval do interior de Minas Gerais foi o mais intenso da programação realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas neste ano. A festa foi retomada já na quinta-feira, 1º, com o Bloco Pé Inchado na Praça do Carmo. Na sexta, foi a vez do Bloco Sacanin animar o Boa Vista com o melhor das marchinhas de antigamente.

Foto: Maria Eduarda Alves

No sábado, a programação infantil ficou por conta da banda Rock Baby e do Bloco do Cercadinho, na lagoa que dá nome ao bloco. "Bom demais. Um sucesso. É bom pras crianças e pros adultos. Todo mundo se diverte. Acho que tem que continuar. Agora é tradição de Sete Lagoas. Quero agradecer a todos os participantes. A Prefeitura está de parabéns mesmo", afirmou o folião do bairro Nova Cidade, Rodrigo Azevedo Silva. Tatiana veio de Pedro Leopoldo convidada pelo irmão, que mora em Sete Lagoas. "É muito difícil a gente ter um espaço desse para trazermos as crianças, os familiares. A segurança está excelente, as crianças estão adorando. Tem brinquedo, música, é uma festa! É muito importante a Prefeitura apoiar esse evento. Espero que tenha todos os anos", comentou.

Foto: Alan Junio

Quem também prestigiou o Bloco do Cercadinho foi o vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade. "É uma maravilha. A gente vê todas as crianças alegres, com os pais, se divertindo, numa festa alegre, saudável, sem risco nenhum. É isso o que queremos para a cidade. A Prefeitura, o prefeito Duílio e eu estamos com vocês. O que pudermos oferecer de alegria para vocês, podem contar conosco", assegurou o vice-prefeito. O encerramento do sábado foi com o Bloco Pé Inchado.

Já no domingo, o repeteco com o grande encontrão de todos os blocos que se apresentaram durante o pré-carnaval, na Praça da Feirinha, com DJ Filipe Borba e os blocos Mocidade Alegre, Pé Inchado, Tá On e Axé Saudade e as bandas União do Samba e Samba Gol. Até o prefeito Duílio de Castro mostrou que tem um pouco de samba no pé e agradeceu a presença de todos os foliões nesses 11 dias de festa. "Obrigado, Sete Lagoas, por fazer conosco o melhor pré-carnaval de Minas Gerais e do Brasil", enalteceu o prefeito. Fica agora a saudade e a expectativa para um pré-carnaval ainda melhor em 2025.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom