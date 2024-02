Terça-feira de céu nublado com pancada de chuva: veja a previsão do tempo para Sete Lagoas

Sete Lagoas, 7h22 de terça-feira (6): o dia novamente amanhece nublado, com possibilidades de chuva a qualquer hora, mas de maneira isolada - e o calor continua presente mais uma vez.

Foto: Clima ao Vivo / Ilustração

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Durante a manhã o sol aparecerá entre nuvens, com a chance de cair precipitações por locais esparsos na cidade. Já no período vespertino, a chuva poderá ser mais volumosa, com pancadas, e até aparecer trovoadas; à noite, as precipitações dão uma abrandada.

A mínima registrada foi de 20ºC e a máxima será de 29ºC.

Nos próximos dias, tensão entre os foliões: vai ou não chover? Segundo o Inmet, Sete Lagoas terá pancadas de chuva até sábado (10), com a temperatura variando entre 30ºC a 26ºC de máxima. Aguardemos.

