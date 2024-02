Empresa de São Paulo adquire frota de ônibus produzida em Sete Lagoas

Confirmando o otimismo do setor automotivo em 2024, seis novos veículos fabricados pela Iveco em Sete Lagoas foram adquiridos por uma transportadora na cidade de Valinhos, em São Paulo. A frota de ônibus conta com carroceira produzida no complexo industrial mineiro.

Foto: Iveco / Divulgação

Escolhida pela viação, o BUS 17-280 Euro 6 é produzido em Sete Lagoas e conta com injeção eletrônica Common Rail e a tecnologia pós tratamento Hi-eSCR (Recirculação Catalítica Seletiva) da FPT Industrial. O conceito de downspeeding permite que o motor do ônibus opere em baixas rotações, com torque elevado. A potência é de 280 cavalos a 2.500 rpm, com torque de 950 Nm, na faixa de 1.250 rpm a 1.970 rpm, e a transmissão, ZF de seis velocidades.

A tecnologia Euro 6, adotada na União Europeia e recém instalada na Iveco, permite maior economia de combustível, com redução de emissões de poluentes e, de acordo com a montadora, maior robustez.

Danilo Fetzner, diretor da divisão de ônibus da Iveco para a América Latina, ressalta a competitividade do BUS 17- 280 Euro 6, produzido em Sete Lagoas: “Nosso produto é cada vez mais reconhecido pelo mercado, graças à sua eficiência e competitividade”, ressalta.

Da redação com Iveco