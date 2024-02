Ensaio aberto de carnaval da APAE Sete Lagoas acontece nessa quarta-feira (7)

Nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, às 9h, ocorrerá o ensaio aberto de carnaval promovido pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) em Sete Lagoas. Este evento oferecerá a oportunidade para o público participar do momento festivo junto dos associados.

Imagem: APAE

Ressalta-se que o ensaio aberto ao público ocorrerá apenas no dia 7/02, enquanto a festa continuará nos dias 8 e 9, reservada exclusivamente para a equipe interna da APAE.

O local do evento será na portaria do APAE, situada na Av. José Sérvulo Soalheiro, 894, no bairro Esperança em Sete Lagoas. Este evento conta com o patrocínio generoso das empresas: Infinit, Elite Master, Gellak, Romano Odontologia, Prime Contábeis e Meu Brigadeiro.

Da Redação com APAE