Caminhão cegonheira tomba na BR 040 em Sete Lagoas nesta terça-feira

Um caminhão cegonheira tombou na BR 040, na altura da Gineta, em Sete Lagoas, na tarde desta terça-feira (6). O trânsito teve interdição no sentido Belo Horizonte da rodovia, mas, já foi liberado.

Foto montagem / reprodução redes sociais

Procurada pela reportagem do SeteLagoas.com.br, a Via 040, responsável pela concessão, está apurando sobre a dinâmica do acidente, que aconteceu no início da tarde e provocou o fechamento da pista com congestionamento de um quilômetro com lentidão.

No momento, está havendo a manobra de retirada do veículo do local, no km 461 da rodovia, mas com tráfego liberado.

Da redação