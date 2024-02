Hospital Municipal realiza mais duas cirurgias inéditas: endoscópica endonasal e endoscópica otológica

Buscando ampliar de forma contínua a oferta de exames e procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas tem trabalhado para diminuir filas existentes e dar mais agilidade no atendimento aos cidadãos. Um exemplo disso foi a realização, na semana passada, da primeira cirurgia endoscópica endonasal e endoscópica otológica do Hospital Municipal, na tarde do último sábado, 3 de fevereiro.

Equipe responsável por mais uma cirurgia inédita no Hospital Municipal

"O paciente sofria de meningite, sinusite e mastoidite, mantendo febre persistente. Ele precisou ser abordado na urgência pela equipe de otorrinolaringologia, que avaliou pela realização do procedimento inédito", lembra o diretor do Hospital Municipal e médico que realizou a cirurgia, Dr. Thiago Melo, auxiliado pelo Dr. Lucas Vasconcellos. "A situação era considerada grave, por isso o paciente segue internado, porém, evoluindo bem pós-procedimento", completa o médico.

Não é a primeira vez que o Hospital Municipal comprova ser referência em procedimentos que envolvam alta complexidade e tecnologia de ponta. O planejamento dos recursos bem aplicados já permitiu a realização de cirurgias inéditas como de aneurisma cerebral (dezembro de 2021), a primeira cirurgia pediátrica de correção de crânio em um bebê de 1 ano de idade, um marco na saúde pública no interior de Minas Gerais (março de 2023) e a primeira cirurgia endoscópica para retirada de coledocolitíase da região (junho de 2023).

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom