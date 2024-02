Unidade dos Bombeiros Militares em Sete Lagoas recebe seu novo comandante

A 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sediada em Sete Lagoas, fez uma solenidade na terça (06/02) para marcar a passagem do seu comando. A unidade agora será comandada pelo Major Bombeiro Militar Luiz Paulo Barbosa Araújo.

À esquerda, novo comandante da 5ª Cia. Ind. Bombeiros Militares, pelo Major Bombeiro Militar Luiz Paulo Barbosa Araújo. À direita, o Tenente-Coronel BM Ulisses Silva de Oliveira, que assume o 9º Batalhão de Bombeiros Militar em Varginha. Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

O novo comandante Major BM Luiz Paulo Barbosa Araújo tem 41 anos de idade e é natural de Montes Claros/MG. Casado e pai de 2 filhos, ingressou no ano de 2002 na Polícia Militar de Minas Gerais, servindo como soldado da cidade de Montes Claros e Pirapora. Concluiu o curso de formação de sargentos da PM em 2004, servindo em Belo Horizonte até o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares no ano de 2007.

Sob seu comando a 5ª Companhia tem objetivo de trazer cada vez mais a população para perto do trabalho desenvolvido. "Eu acho que o principal desafio é tentar melhorar o trabalho que vinha sendo realizado aqui. E uma expectativa que a gente tem seria a aproximação da comunidade, trazê-la para o quartel, para que a gente consiga passar situações de prevenção, seja de acidentes domésticos a veiculares, por exemplo", declarou.

Ele complementa dizendo que "gostaria de deixar uma mensagem de esperança, a população pode confiar na gente. O bombeiro está aqui para servir em qualquer situação que a população precisar, não só porque eu estou assumindo o comando hoje, mas por todo o trabalho que vem sendo realizado aqui na região".

Foto: 5ª Cia. Ind. BM / Divulgação

O Tenente-Coronel BM Ulisses Silva de Oliveira deixa Sete Lagoas para assumir uma nova missão à frente do 9º Batalhão de Bombeiros Militar em Varginha. Em seu discurso ele agradeceu o apoio de seus superiores, foi grato à confiança, conquistas da Companhia de Sete Lagoas e à evolução moral da tropa e destacou as amizades construídas na cidade. Ele também fez votos ao substituto: "Desejo sucesso e muitas realizações, dando a certeza de que trabalhará com uma das melhores equipes de serviço operacional e administrativo que já trabalhei".

Nas palavras do Comandante Geral, Coronel BM Erlon Dias do Nascimento Botelho, a cerimônia realizada tem um caráter importante "não só como mera solenidade formal, mas sim porque apresenta para a sociedade e as autoridades aquele que vai liderar a unidade militar". Para ele é natural e necessário que as unidades passem por momentos de mudança e ele se sente confiante com as novas indicações: "É um processo de escolha em que cada vez mais tenho me orgulhado enquanto Comandante dessa instituição".

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel BM Erlon Dias do Nascimento Botelho. Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas com br.

A cerimônia contou com representantes dos três poderes municipais setelagoanos, das polícias, do exército através do 4º Grupo de Artilharia Antiaérea (4º GAAAE) e de órgãos ambientais. Além disso, estiveram presentes também o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel BM Erlon Dias do Nascimento Botelho, e o Comandante do 1º Comando de Operações de Bombeiros, Coronel BM Farley Rocha Soares. Os prefeitos de Jequitibá (Luiz Carlos Pinheiro), Fortuna de Minas (Cláudio Garcia Maciel) e Cachoeira da Prata (Clecio Gonçalves da Silva) também marcaram presença.

Da Redação, Vinícius Oliveira