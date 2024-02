Previsão do tempo: céu nublado e pancadas de chuva durante o dia em Sete Lagoas

Quarta-feira (7) de possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em Sete Lagoas - mesmo que não pareça. É o que aponta a previsão do tempo para hoje; confira.

Foto: Clima Ao Vivo / reprodução

O firmamento estará nublado, com escapes do sol ao longo do tempo, porém, há chance de chuvas isoladas durante todo o dia em pancadas. A nebulosidade aumenta durante a tarde e noite - e as precipitações serão mais volumosas, com trovoadas.

A mínima foi de 19ºC e a máxima será de 28ºC, em tendência de queda.

E até o final da semana, como será o tempo? Com céu nublado, chuva e um pouco de calor, é o que aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até domingo (11) teremos tempo parecido como foi durante o início da semana.

Da redação com Inmet