Escola Técnica de Sete Lagoas inicia ano letivo com palestra sobre competências emocionais e samba

Os novos e atuais alunos da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL) foram recebidos de uma forma diferente para o início do ano letivo de 2024. Na noite desta segunda-feira, 5 de fevereiro, o auditório da instituição ficou lotado para a palestra do professor Fábio Pinheiro sobre competências socioemocionais, com um olhar para além da formação técnica. Na sequência, o clima de festa tomou conta com a apresentação do bloco Tá On, trabalhando a temática de um carnaval seguro e divertido.

Os professores acolheram os mais de 800 alunos da instituição, divididos entre os cursos de Administração, Análises Clínicas, Enfermagem, Eletrônica, Eletrotécnica, Edificações, Mecânica, Meio Ambiente, Metalurgia e Química.

"Acreditamos na educação como um instrumento de transformação social e na valorização das pessoas. Nosso objetivo é oferecer aos alunos uma formação técnica e humana. Apesar dos desafios, sabemos que juntos podemos construir uma escola que seja referência em nossa região. Esperamos que este ano seja de muito aprendizado, crescimento e realização para todos nós", afirmou a professora Stefânia Moura, que acaba de assumir a direção da instituição, tendo como vice-diretor o professor Frederico Augusto.

