BR 040 teve bloqueio no sentido BH por manifestantes na manhã desta quarta-feira

Motoristas de Sete Lagoas que se aventuraram pela BR 040 até Belo Horizonte tiveram um teste de paciência além do esperado nesta quarta-feira (7): na altura de Ribeirão das Neves, a pista ficou interditada no sentido capital. Manifestantes bloquearam os dois sentidos da rodovia e protestam contra alagamentos em alguns bairros na cidade.

Foto: reprodução redes sociais

Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que no km 507, no sentido Belo Horizonte, o trecho estava totalmente fechado devido a manifestações de moradores, por volta das 5h45. Nove minutos depois, a Via 040, concessionária responsável pelo trecho, informou que havia interdição parcial no mesmo sentido e o congestionamento chegava a 2 km.

A manifestação ocorreu na altura dos bairros Florença e San Genaro. Para a interdição, manifestantes colocaram fogo em pneus. Por volta de 6h30, a interdição era parcial e o congestionamento chegava a 3km.

Neste momento, não há mais bloqueio, mas uma lentidão para quem segue no trecho e em alguns pontos já movimentados da rodovia no sentido BH pelo excesso de veículos.

Da redação com O Tempo