ESF Eldorado será a próxima unidade a ser revitalizada pela Prefeitura de Sete Lagoas

Mantendo seu cronograma de reformas de todas as unidades de saúde do Município, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - dará início nos próximos dias à revitalização completa da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Eldorado. O prefeito Duílio de Castro, acompanhado do vereador Janderson Avelar (autor de requerimentos solicitando a reforma do local), do secretário municipal de Saúde Dr. Marcelo Fernandes e do secretário adjunto de Atenção à Saúde Alber Alípio, visitou a unidade na manhã desta quarta-feira, 7 de fevereiro.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Na ocasião, foram apresentados detalhes do projeto de reforma. "Daremos a ordem de serviço os próximos dias. Em breve a população da região irá contar com mais uma unidade de saúde completamente reformada para um melhor atendimento da nossa saúde, seguindo nosso compromisso de revitalizar todas as unidades de saúde do Município", afirmou o prefeito, lembrando que já foram entregues recentemente sete unidades de saúde reformadas: Kwait, Canadá, Monte Carlo, Progresso, Jardim dos Pequis, Manoa e Alvorada.

"Pedimos a compreensão da população durante o período de reforma. O transtorno gerado pela obra é temporário e necessário para proporcionar maior bem-estar às pessoas que buscam os serviços de saúde na unidade", informa o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes. Vale lembrar, também, que esta gestão vem inaugurando, revitalizando e ampliando diversas unidades de saúde do Município, como a reforma da UBS Orozimbo Macedo, a reinauguração Centro de Saúde da Várzea e as inaugurações da UBS Nossa Senhora das Graças e do novo ESF do Barreiro, além da reforma e ampliação do Hospital Municipal, que deve ser entregue em breve.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM