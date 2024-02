Sete Lagoas: Quinta (08) com sol, muitas nuvens e pancadas de chuva

A quinta-feira em Sete Lagoas será marcada por um dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão do tempo indica Sol com muitas nuvens durante o dia, mas com períodos de nublado e chuva a qualquer hora.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/ Túlio Thales

A temperatura mínima será de 20°C, com tendência estável. A temperatura máxima poderá chegar a 28°C, também com tendência estável. A umidade do ar oscilará entre 70% e 100%. A probabilidade de chuva é de 90%, com uma precipitação acumulada de 25mm. O vento soprará fraco, com direções variando entre NE-E, E-SW e E-NE ao longo do dia.

A manhã terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A tarde também será nublada com pancadas de chuva e trovoadas. A noite terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Da redação com INMET