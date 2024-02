Aposta de Sete Lagoas fatura R$ 322 mil na Lotofácil

'Deu bom' para uma aposta de Sete Lagoas na Lotofácil: ela foi uma das cinco que faturaram mais de R$ 322 mil reais na loteria, em sorteio realizado na última quarta-feira (7).

Foto: Ana Maring / G1 / ilustração

Além da cidade, a premiação foi para Brasília (DF) e em Cotia, Indaiatuba e Jardinópolis, no estado de São Paulo. Os números sorteados do concurso 3024 foram 01-02-04-06-07-09-11-12-15-17-19-22-23-24-25. Cada um recebeu R$ 322.491,00. A aposta de Sete Lagoas foi realizada no Boa Sorte Loterias.

Além desse grupo sortudo, um outro apostador de Sete Lagoas acertou 14 números na Lotofácil, faturando R$ 1.152,72. A aposta foi realizada na Lotéria Guadalajara.

Filipe Felizardo