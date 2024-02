Parque da Cascata: Prefeitura e empreendedores firmam parceria para revitalização

Conforme comunicado pela nossa redação nesta segunda-feira (05), a Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, deu um importante passo para colocar em prática o processo de revitalização e reabertura do Parque da Cascata. Foi assinado, nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, um acordo com empreendedores do município que garante, por meio de compensação, os recursos para a execução do projeto.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O Parque da Cascata tem importância estratégica no projeto turístico da Prefeitura. Consiste em um terreno privilegiado por suas belezas naturais ocupando 205 hectares da exuberante Área de Proteção Ambiental Serra de Santa Helena. “O Parque da Cascata é um dos principais atrativos turísticos de nossa região. Ele faz parte de um complexo que ainda tem a Capela de Santa Helena, a rampa de voo livre e trilhas para a prática de esportes e caminhadas. Vamos recuperar o espaço que é um patrimônio que orgulha todos os sete-lagoanos”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A reforma será iniciada nos próximos dias. A assinatura de um Termo de Compensação com a Colorado Empreendimentos Imobiliários garantiu R$ 1.418.495,23 que serão investidos no projeto de revitalização. “Com este investimento, vamos contemplar todos os espaços. Restaurantes, áreas de lazer, trilhas de acesso e de caminhada serão totalmente recuperadas. Teremos um Parque da Cascata à altura dos turistas e sete-lagoanos que contemplam o local”, ressalta Dr. Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O termo foi celebrado com a presença dos empresários Juliano Nogueira e Adriano Nogueira, diretores da Colorado Empreendimentos Imobiliários, do vereador e presidente da Câmara Municipal, Caio Valace, do administrador/liquidante da Seltur, Nuno Valace, e do secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel.

Confira abaixo a reportagem do SeteLagoas.com.br:

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM