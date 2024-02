Prefeitura entrega kits escolares a quase 15 mil alunos da rede municipal no início do ano letivo

Alunos das mais de 60 escolas da rede municipal de ensino estão recebendo um kit completo ao longo da primeira semana do ano letivo, iniciado na última segunda-feira, 5 de fevereiro. A expectativa da Secretaria Municipal de Edudação é que a entrega seja concluída até a semana que vem, logo depois do carnaval. O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade foram até o novo almoxarifado da Educação esta semana fiscalizar os materiais.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Recentemente iniciamos as aulas já entregando a escola municipal Juca Dias, no CDD, totalmente reformada. Seguindo construidno escolas e novas creches para gerarmos mais vagas para os nossos alunos. Também seguimos dando todo o apoio pedagógico aos nossos estudantes, iniciando com a entrega desses kits de materiais escolares para todas as faixas etárias", comentou o prefeito Duílio de Castro.

Os kits escolares são completos para o desenvolvimento das atividades de cada faixa etária, contemplando cinco diferentes conjuntos de materiais, com cadernos, lápis, caneta, borracha, cola, tinta, tesoura, canetinha, massinha e até um tapete. "São quase 15 mil kits escolares para que todos os nossos estudantes tenham as mesmas condições de estudar e de ter um futuro melhor", explica o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

O prefeito aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os profissionais da Educação pelo trabalho e desejar um ano letivo de muito sucesso. "Nós sempre falamos que é a educação que muda a vida das pessoas. Nosso agradecimento a todos os funcionários da educação que fazem a diferença na formação dos nossos filhos. Um excelente ano letivo a todos", finalizou o prefeito.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM