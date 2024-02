Sete Lagoas bate 1,3 mil casos de dengue e 2 mil de chikungunya confirmados

As arboviroses continuam em alta em Sete Lagoas: são 1,3 mil casos de dengue na cidade, e uma morte pela doença continua em investigação - são 2 mil com chikungunya. Minas Gerais teve uma subida de mais doze mortes confirmadas e mais de 90 em suspeita.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Os dados são Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), atualizados na quinta-feira (8). A cidade conta com 1.370 casos confirmados com dengue, 1.450 em investigação; há um óbito confirmado e um ainda a ser analisado.

A SES-MG aponta uma morte de dengue e outra sob investigação em Santana de Pirapama, mas, aguarda atualização do caso. São 151 casos da doença na cidade.

Enquanto isso, a chikungunya segue em surto: são 2.107 casos confirmados e 2.147 prováveis da doença. Não há casos de óbitos suspeitos.

Minas Gerais

No boletim, são 50.791 casos confirmados de dengue, com 12 mortes; há 145.076 casos sob investigação da doença, com 93 óbitos sob suspeita. Para chikungunya, são 11.698 casos confirmados; há 17.627 em investigação com a suspeita de 11 mortes.

Da redação