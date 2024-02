Educação Municipal inaugura novo almoxarifado e garagem com mais espaço e economia

Dando continuidade aos investimentos que a Prefeitura tem feito na Educação municipal, o prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade conferiram, esta semana, o novo almoxarifado da Secretaria, localizado no prédio da antiga Antonauto, na avenida Marechal Castelo Branco, bairro Universitário.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

"Eram quase R$ 20 mil por mês de aluguel que pagávamos no antigo almoxarifado, no bairro São Geraldo, muito menor que esse. Agora, adquirindo este prédio, é mais um patrimônio para o nosso município. Assim podemos melhorar cada vez mais a estrutura física da nossa Educação", afirmou o prefeito. O prefeito e o vice, acompanhados de servidores da pasta, conferiram o novo espaço, vistoriaram materiais e sugeriram melhorias. "Esse prédio comporta o atual estoque e também futuras ampliações. A estrutura física é maravilhosa e vai ajudar muito nossa educação", completou Dr. Euro de Andrade.

A partir de agora todo o armazenamento e a logística de distribuição de kits escolares, equipamentos, móveis e materiais do dia a dia da Educação são feitos no local, que também abriga a garagem da Secretaria. "É um investimento muito alto, mas é um recurso bem investido, pois diminui nossos custos com alugueis, amplia a estrutura do nosso almoxarifado e também funciona como garagem para os veículos da Educação", finalizou o prefeito.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom