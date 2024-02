Codesel intensifica cronograma de limpeza e capina de áreas públicas em Sete Lagoas

A Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel) presta serviços para Prefeitura de extrema importância nesta época do ano. O período chuvoso, com dias muito quentes, é propício para acelerar o crescimento de mato e outras vegetações. Por isso, o trabalho das equipes da empresa ocorre de maneira intensa e em todas as regiões da cidade.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

Em apenas 29 dias, a Codesel fez a limpeza de 111 áreas entre ruas, praças, avenidas, rotatórias, imóveis públicos e entorno das lagoas Boa Vista, Catarina, Cercadinho e Mucuri. “A Codesel não para. Estamos trabalhando incansavelmente pra mitigar ao máximo a questão limpeza dos espaços públicos. Atualmente estamos trabalhando inclusive aos sábados pelo regime de hora extra justamente para termos mais resultados”, explica Fabrício Nascimento, presidente da Codesel.

Para aumentar ainda mais o ritmo do cronograma de limpeza da cidade, a Codesel abriu processo seletivo para contratar em diversos cargos. “Vamos aumentar ainda mais nosso time. O interessado pode fazer sua inscrição no site da Prefeitura ou pessoalmente na Codesel”, detalha Fabrício Nascimento.

Em caso de espaço público com mato alto ou entulho, o cidadão deve solicitar a limpeza junto à Secretaria Municipal Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico é Agropecuária que é a gestora dos contratos da Codesel, pelo e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br . Já no caso de lote ou terreno particular com mato alto ou com entulhos, os contatos são os mesmos, porém, é preciso que o denunciante informe o endereço corretamente e, se possível, envie fotos ou vídeos do terreno por e-mail.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom