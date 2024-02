Programa Mexa-se Pela Vida está de volta a partir do dia 15 de fevereiro

A partir da próxima quinta-feira, 15 de fevereiro, Sete Lagoas vai voltar a se mexer pela vida. É a volta do programa Mexa-se, que passa a se chamar Mexa-se Pela Vida. Quem anunciou a novidade foi o prefeito Duílio de Castro, ao lado do secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Marcelo Cooperseltta, na manhã desta sexta, 9, no Parque Náutico do Boa Vista, onde funcionará um dos 16 polos iniciais do programa.

Prefeitura de Sete Lagoas/ Ascom

Em parceria com a Liga Eclética de Set Lagoas, o Mexa-se Pela Vida funcionará de segunda a sexta, em dois horários: de 07h às 08h da manhã e de 19h às 20h. "Não poderíamos deixar de agradecer aos nossos apoiadores, principalmente o Supermercados BH. Venha para nossas praças praticar esporte, saúde, bater papo e mexer-se pela vida", convida o prefeito.

De acordo com o secretário Marcelo Cooperseltta, já está tudo pronto para receber os participantes. "Fizemos um processo seletivo no final do ano passado para contratar os professores e os auxiliares, além de nutricionista e psicólogo. Serão 21 dias de uma vida saudável, um aquecimento, na verdade, para todos os participantes estarem preparados para a grande aula inaugural no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com uma grande festa e shows no Parque Náutico do Boa Vista", anuncia.

Para participar do Mexa-se Pela Vida, basta ir a um dos 15 polos iniciais no horário (07h ou 19h) no dia 15 de fevereiro e se cadastrar na hora. Os primeiros dois mil participantes receberão camisa do programa e uma garrafa de água. Confira a lista com os 16 polos:

1. N.S. do Carmo - Praça Clarindo Cassimiro

2. Montreal - Praça do Montreal

3. Várzea - Praça do Escorrega

4. Boa Vista - Parque Náutico, em frente ao palco

5. Orozimbo Macedo - Praça da Arara

6. Progresso - Avenida Norte e Sul s/n (ao lado da Academia ao Ar Livre)

7. JK - Praça Alípio de Melo

8. Verde Vale/Nova Cidade - Av. Pref. Alberto Moura, 33A

9. Itapuã - Quadra do Itapuã I - Rua Pintassilgo, s/n

10. Universitário - Praça Um

11. Dona Silvia/Cidade de Deus

12. Jardim dos Pequis - CEU das Artes

13. Bom Jardim - Rua Itabira, 60

14. Cidade de Deus - R. Pedro Ferreira Lopes, 25 (em frente à antiga Cohasa)

15. Boa Vista - Art Studio (R. Cel. Randolfo Simões, 815)

16. Centro - Espaço Corpo (R. Teófilo Otoni, 915)

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom