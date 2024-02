Fim de semana em Sete Lagoas: sol, nuvens e chuvas isoladas

A previsão do tempo para o fim de semana em Sete Lagoas, Minas Gerais, aponta para condições variadas, com Sol predominante, mas com presença de muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

No sábado, a temperatura mínima será de 17°C, com tendência estável, enquanto a máxima atingirá os 28°C, com ligeiro declínio. A umidade do ar varia de 50% a 100%. Pela manhã, o céu estará nublado, com direção do vento predominante do leste-sudeste e intensidade fraca. À tarde, as nuvens persistem, com chuvas isoladas, e o vento mantém-se na mesma direção e intensidade. Durante a noite, há previsão de pancadas de chuva, com vento mudando para leste-nordeste, ainda fraco.

Já no domingo, as condições permanecem similares, com Sol entre nuvens e pancadas de chuva esperadas à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 18°C e 28°C, com umidade máxima de 100% e mínima de 60%. Pela manhã, o céu estará nublado, com possibilidade de chuviscos, e o vento sopra predominantemente do leste-nordeste, fraco. À tarde, o tempo permanece encoberto, com chuviscos intermitentes, e o vento mantém a mesma direção e intensidade. Na noite de domingo, o céu estará com muitas nuvens, e o vento pode variar de leste a oeste, ainda fraco.

Da redação

Fonte: INMET