Sete Lagoas: Assistência Social realiza carnaval com usuários do Passe Livre em manhã interativa

Uma manhã diferente foi oferecida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) aos usuários do Passe Livre, nesta sexta-feira, 9 de fevereiro. Todos os funcionários da pasta se fantasiaram e fizeram dinâmicas, além de curtirem um delicioso café da manhã. Cerca de 30 usuários do serviço participaram de palestras e conversas, entrega de panfletos e muita informação sobre a conscientização de como curtir um bom carnaval.

"A nossa proposta com esse café compartilhado, além de interagir com os nossos beneficiários que vêm para a perícia, é também fazer uma mobilização alertando a sociedade para A importância do respeito durante o carnaval, principalmente em relação ao assédio às mulheres, enfatizando a campanha Não é Não, além do uso consciente de preservativo e de bebida alcoólica. Vamos para a folia com responsabilidade", explica a assessora do Passe Livre, Elizabeth Cazarim.

De acordo com a secretária Luciene Chaves, mais importante do que cair na folia é curtir o Carnaval consciente. "Por isso estamos aqui hoje relembrando a importância de se cuidar para que a festa não se torne algo ruim. Não é não, usar camisinha e respeitar o próximo são princípios necessários para que todos tenham um ótimo evento", reforça a secretária.

O Passe Livre garante passagens gratuitas a pessoas com doença ou deficiência física comprovadas por meio de perícia médica. “Quem estiver dentro dos critérios da lei para receber o Passe Livre precisa requerer um formulário próprio que deve ser preenchido pelo médico assistente do usuário. O próximo passo será uma avaliação pericial realizada por nosso médico perito”, explica Elizabeth Cazarim.

