Ônibus da Turi retomam circulação após paralisação de sexta (09); Prefeitura de Sete Lagoas emite nota

Após uma pequena paralisação dos ônibus de transporte coletivo em Sete Lagoas na noite de sexta (09/02), a frota da Turi retomou a circulação normal pela cidade. A Prefeitura também emitiu uma nota oficial sobre o caso.

Foto: Reprodução/Redes sociais

A paralisação havia começado por volta das 20h de sexta-feira (09/02) e foi interrompida perto das 23h30 com a retomada da circulação dos coletivos. Também na noite de sexta a Prefeitura de Sete Lagoas emitiu uma nota sobre o ocorrido, confira a seguir:

"Nota Oficial sobre manifestação dos motoristas da Turi

A respeito da manifestação dos motoristas da concessionária do transporte público urbano Turi ocorrida na noite desta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, no Terminal Urbano de Passageiros, a Prefeitura de Sete Lagoas informa que não foi comunicada nem pelo sindicato da categoria e nem pela empresa, e que não há qualquer dívida entre o Município e a concessionária.

Ressalta ainda que, a princípio, se trata de uma relação privada, entre empresa e funcionários, que alegam não terem recebido o salário integral até o momento. Há que se considerar, no entanto, que se trata de um serviço essencial à sociedade, não podendo, portanto, ser interrompido.

A Guarda Civil Municipal (GCM) acompanha a manifestação para a segurança dos funcionários e dos usuários do sistema.

A Prefeitura de Sete Lagoas informa ainda que o contrato vigente será analisado pela Procuradoria Geral do Município na próxima quinta-feira, 15 de fevereiro, e que tomará as medidas cabíveis em caso de descumprimento do contrato.

Prefeitura de Sete Lagoas"

Da Redação