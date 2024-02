BR-040 tem 6 km de congestionamento após acidente neste sábado (10)

Um acidente ocorrido neste sábado (10) na BR-040, em Ribeirão das Neves (MG), sentido Sete Lagoas, causou o bloqueio de uma das faixas da rodovia. O incidente envolveu um carro e uma moto, gerando seis quilômetros de congestionamento.

Foto: Reprodução/ Internet

A colisão ocorreu nas proximidades do Km 509, perto do condomínio Vale do Ouro, no bairro Cidade Neviana. O congestionamento se estende até Contagem, na Grande BH, afetando o tráfego próximo à Central de Abastecimento de Minas Gerais (CEASA).

A concessionária responsável pelo trecho, Via 040, relata a presença de feridos no acidente, sem fornecer informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas. Uma ambulância foi enviada ao local para prestar socorro.

Da redação