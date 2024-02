Motorista bêbado causa tragédia em bloco de carnaval em MG: 30 foliões atropelados

30 pessoas foram atropeladas na noite de sexta-feira (9) durante o bloco Makako Loko, em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), na véspera do Carnaval. O acidente, que aconteceu na Avenida Central durante a Gonçalo Folia 2024, deixou 12 feridos, 3 em estado grave.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O motorista do Fiat Pálio, de 44 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi socorrido no Hospital de São Gonçalo do Rio Abaixo sob escolta policial. A Polícia Militar e a perícia foram acionadas para investigar o caso.

Três vítimas estão em estado grave e foram socorridas por Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar. As outras 9 vítimas foram atendidas por ambulâncias municipais e encaminhadas para diferentes hospitais da região.

A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo lamentou o incidente e se comprometeu a fornecer suporte às vítimas. O governo municipal está trabalhando para transferir os pacientes internados em hospitais sobrecarregados pela alta dos casos de dengue na cidade.

Da redação com Itatiaia