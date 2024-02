Terça de carnaval em Sete Lagoas: máxima de 32°C e possibilidade de chuva à noite

A previsão do tempo para esta terça-feira (13) de carnaval em Sete Lagoas aponta um dia com sol e aumento de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva previstas para a noite.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

As temperaturas oscilarão entre 19°C de mínima e 32°C de máxima, com uma tendência estável para a mínima e uma ligeira elevação para a máxima. A umidade relativa do ar estará entre 40% e 90%.

Pela manhã, espera-se muitas nuvens, com direção do vento predominante vindo do leste-nordeste e intensidade fraca. Durante a tarde, a previsão indica muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com o vento mudando para leste-sudeste e mantendo intensidade fraca. À noite, a tendência é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com o vento voltando para o leste-nordeste e mantendo intensidade fraca.

Da redação

Fonte: INMET