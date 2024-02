Mulher morre e duas ficam feridas em capotamento em Pedro Leopoldo

Uma mulher morreu e outras duas ficaram feridas após um carro capotar na Estrada Cachoeira do Urubu, próximo a um pesque e pague, em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de segunda-feira (12).

As vítimas, ainda não identificadas, estavam no mesmo veículo. Duas delas sofreram ferimentos e foram atendidas no local por uma equipe do Samu. Elas foram encaminhadas a uma unidade de saúde da região. A terceira ocupante morreu no local.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A perícia da Polícia Civil está no local para investigar o caso.

