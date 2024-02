Motociclista é morto em emboscada após amante marcar encontro em Sabará

Um motociclista de aplicativo foi assassinado em uma emboscada cruel após sua amante marcar um encontro com ele em Sabará. O trágico incidente resultou na prisão do homem de 29 anos e sua esposa, de 24 anos, na noite de segunda-feira de Carnaval (12 de fevereiro), depois que ambos confessaram o crime hediondo.

Foto: Reprodução/Internet

Euller Santos da Cruz, de 24 anos, foi encontrado parcialmente carbonizado e com um tiro na boca em uma estrada que conecta Sabará a Raposo, na região metropolitana de Belo Horizonte. O irmão da vítima acionou a Polícia Militar (PM) após descobrir o desaparecimento de Cruz desde o último sábado (10) e, ao realizar buscas, deparou-se com o corpo carbonizado e a motocicleta da vítima.

Os levantamentos iniciais feitos pelo perito da Polícia Civil revelaram que Cruz foi alvejado na boca por um disparo de arma de fogo. O irmão da vítima informou à polícia que o suspeito do crime era o marido da amante de Cruz, que trabalhava em uma mineradora em Nova Lima.

De acordo com informações da PM, os policiais foram até o local de trabalho do suspeito, onde ele confessou o crime e detalhou o planejamento e execução do assassinato. O homem de 29 anos alegou que descobriu a traição em novembro, quando a esposa de Cruz o agrediu em seu local de trabalho.

Posteriormente, ele afirma ter se encontrado com a vítima na rua, onde Cruz o teria intimidado, o que o levou a arquitetar a emboscada para matá-lo. Para isso, ele solicitou que sua esposa enviasse uma mensagem para Cruz marcando um encontro. Sabendo que a vítima passaria pela estrada deserta, ele a aguardou por horas, escondido no local.

Por volta das 6h30, ele teria abordado Cruz, o assassinado e, em seguida, jogado a arma no rio das Velhas, próximo à via. Além disso, confessou aos policiais ter utilizado a gasolina da moto da vítima para atear fogo no corpo e no veículo.

Após serem localizados pela polícia, a mulher também confessou ter enviado a mensagem para o amante, conforme exigência do marido. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia.

Da redação com O Tempo