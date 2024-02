Incêndio em caminhão interdita BR-381 em Sabará; congestionamento é de 13km

Acidente aconteceu próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal; rodovia está completamente interditada

Imagem: Reprodução/ Internet

A BR-381, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, já apresenta cerca de 13km de lentidão nesta quarta-feira (14), devido a um caminhão de lixo que tombou e pegou fogo no início da tarde.

A rodovia ainda está completamente interditada e o motorista já encontra trânsito parado no sentido Belo Horizonte desde Ravena. O acidente aconteceu próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal.

O caminhão teria perdido o controle em uma curva e acabou tombando na via. O incêndio foi controlado após o acidente, e ninguém se feriu. Ainda não se sabe as causas do incêndio.

Com Itatiaia