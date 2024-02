Prepare o guarda-chuva: Sete Lagoas tem chance de chuva ao longo desta quinta (15)

A previsão do tempo para esta quinta-feira em Sete Lagoas aponta para um dia de sol intercalado com muitas nuvens. Há possibilidade de chuva a qualquer hora, com períodos nublados ao longo do dia.

Foto: Reprodução/Internet

As temperaturas variam entre 21°C de mínima e 29°C de máxima, com tendência de estabilidade para a mínima e declínio para a máxima. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 90%, e a probabilidade de chuva é de 65%.

Pela manhã, espera-se muitas nuvens, com direção do vento predominante leste-sudeste e intensidade fraca. À tarde, as nuvens persistem, com chance de chuva isolada, e o vento passa a soprar sudoeste-oeste, ainda com fraca intensidade. Já durante a noite, prevê-se muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com vento soprando predominantemente do sudeste ao sul, também com fraca intensidade.

Da redação com INMET