Homem tem parte da orelha arrancada em agressão brutal em Pedro Leopoldo

Na tarde de quarta-feira (14), um homem teve parte da orelha arrancada durante uma agressão brutal no bairro Teotônio Batista de Freitas, em Pedro Leopoldo.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atacada com um capacete na cabeça pelo agressor, que o aguardava do lado de fora de sua residência. A violência foi tamanha que a vítima caiu no chão e teve um pedaço da orelha arrancado.

O agressor fugiu do local em uma motocicleta, enquanto a vítima foi socorrida ao Pronto Atendimento Municipal com graves ferimentos. Um pedaço da orelha foi levado em uma sacola com gelo para tentar ser reimplantado.

A motivação da agressão ainda é desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo