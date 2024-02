VÍDEO: Caminhão desgovernado causa engavetamento em Ribeirão das Neves

Um caminhão desgovernado atingiu diversos carros na entrada do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na tarde desta quinta-feira (15). O veículo descia a avenida Dionísio Gomes, que liga o bairro à BR-040, quando perdeu os freios e colidiu com os veículos estacionados.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Imagens do local mostram que pelo menos cinco carros foram danificados, com um deles tendo a parte frontal do caminhão, incluindo as rodas, sobre o vidro dianteiro.

Apesar do susto, o acidente não deixou vítimas. O SAMU foi acionado, mas não foi necessário atendimento. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e confirmou que não havia feridos.

A Polícia Militar orientou os envolvidos no acidente e controlou o trânsito na região. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Da redação