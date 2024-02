Projeto Mexa-se Pela Vida recomeça com mais de mil inscrições já no primeiro dia

A manhã desta quinta-feira, 15 de fevereiro, foi de grande movimentação de pessoas nas principais praças da cidade. Com a volta do Mexa-se Pela Vida, sete-lagoanos e sete-lagoanas acordaram cedo para se inscrever gratuitamente no programa. "Voltamos com força total, com muita alegria nos polos. Hoje à noite e amanhã nos dois horários seguiremos com as inscrições presenciais. Serão 21 dias de vida saudável, 21 dias focados para que, no dia 8 de março, possamos ter um aulão no Parque Náutico do Boa Vista comemorando o Dia Internacional da Mulher", avisa o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Marcelo Cooperseltta.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

De acordo com o coordenador do programa, o professor de Educação Física Diego Rodrigues, as inscrições estão sendo feitas nesta quinta e sexta em dois horários nos polos, de 07h às 08h da manhã e de 19h às 20h. "Depois das inscrições, iniciaremos as aulas já a segunda-feira. Até o dia 8 de março teremos esse acompanhamento, quando entregaremos as camisas aos participantes assíduos. Teremos uma lista de chamada em cada aula", explica.

Ainda segundo Diego, o primeiro dia de inscrições contou com 1.246 interessados somente na parte da manhã, superando as expectativas. "Foi fantástico, lembrando que os interessados também podem fazer a inscrição online, mas é importante a pessoa ir ao polo para conhecer o professor, o assistente, os demais participantes e também entrar no grupo de WhatsApp do seu polo para ficar por dentro das informações", completa o coordenador.

A moradora do bairro das Indústrias, Maria Piedade de Almeida Silva, lembra que era participante do Mexa-se desde que o programa começou, há quase dez anos. "Eu amo esse Mexa-se. Quando fiquei sabendo dessa volta, fui me inscrever novamente. Vejo muitas melhorias, na saúde, o lado social também, as amizades que a gente fez que duram até hoje. Isso é muito gratificante. A turma toda está voltando", comemora. Para se inscrever gratuitamente online e escolher o polo que deseja fazer parte, o link é este (clique aqui).

Confira os endereços dos polos do Mexa-se Pela Vida:

1. N.S. do Carmo - Praça Clarindo Cassimiro

2. Montreal - Praça do Montreal

3. Várzea - Praça do Escorrega

4. Boa Vista - Parque Náutico, em frente ao palco

5. Orozimbo Macedo - Praça da Arara

6. Progresso - Avenida Norte e Sul s/n (ao lado da Academia ao Ar Livre)

7. JK - Praça Alípio de Melo

8. Verde Vale/Nova Cidade - Av. Pref. Alberto Moura, 33A

9. Itapuã - Quadra do Itapuã I - Rua Pintassilgo, s/n

10. Universitário - Praça Um

11. Dona Silvia - Praça do Dona Silvia

12. Jardim dos Pequis - CEU das Artes

13. Bom Jardim - Rua Itabira, 60

14. Cidade de Deus - Avenida Três

15. Boa Vista - Art Studio (R. Cel. Randolfo Simões, 815)

16. Centro - Espaço Corpo (R. Teófilo Otoni, 915)

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom