Rodrigo Nogueira é empossado na presidência do Sindicato dos Produtores Rurais de Sete Lagoas

Na manhã desta quinta (15/02) tomou posse o novo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Sete Lagoas Rodrigo Nogueira Ferreira para mandato até 2026. O presidente empossado substitui Jadir Rabelo após período de vinte anos dedicados ao Sindicato.

Rodrigo Nogueira (à direita) assina o termo de posse da presidência do Sindicato dos Produtores Rurais de Sete Lagoas ao lado do antecessor Jadir Rabelo (à esquerda). Foto Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

Rodrigo Nogueira, além de ser pecuarista, atua no ramo de máquinas e transporte florestal e foi eleito para a presidência em dezembro de 2023 após concorrer à eleição numa chapa única.

"O sentimento é de gratidão pela confiança depositada em mim e também de grande responsabilidade. É muita responsabilidade suceder o Jadir que esteve no cargo a vinte anos e fez um trabalho muito bom", declarou Rodrigo Nogueira. O novo dirigente ressaltou que buscará proporcionar sempre melhorias para os sindicalizados em Sete Lagoas e região.

Rodrigo Nogueira também pretende trabalhar na organização de eventos no Parque de Exposições JK já em 2024: "Certeza de três eventos, pelo menos. A Exposição do Mangalarga Marchador - que em 2023 já foi um grande sucesso -, a exposição Lagoas do Leite e também o Encontro de Muladeiros. Vamos buscar cada vez mais eventos para fomentar o Parque de exposições, um espaço tão propício para isso e tradicional na cidade".

Jadir Rabelo passou o cargo da presidência se colocando à disposição para colaborar sempre que atual gestão achar necessário, oferecendo toda sua experiência conquistada nos últimos 20 anos: "A turma que está entrando é toda conhecida, inclusive com sete pessoas que eram da nossa chapa. Acho que temos experiência em muita coisa, sobre o que deu certo e o que deu errado. Temos que respeitar como eles vão administrar, mas se precisarem de alguma opinião, estou à disposição".

A chapa que administrará o Sindicato Dos Produtores Rurais de Sete Lagoas no triênio de 2024 a 2026 é composta por:

Presidente:

Rodrigo Nogueira Ferreira

Vice-presidente:

Wellington Luiz do Carmo

Secretário:

Maurílio Vaz de Melo

Tesoureiro:

Basil Osório Martin Costa

Suplentes da Diretoria:

Ricardo Antônio Duarte Tavares

Luciano Paiva Nogueira

Sergio França Leão

Luis Eduardo Loureiro da Cunha

Conselho fiscal:

Alexandre Lopes Lacerda

Marco Aurélio José Reis

Uilton Ávila

Suplentes do Conselho Fiscal:

Regis Lorenzo Guimarães Cabral

Mauro Antônio Costa de Araújo

Orlando Giordani de Moura

Da Redação, Vinícius Oliveira