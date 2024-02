Sexta (16) chuvosa em Sete Lagoas: Previsão de pancadas de chuva e trovoadas durante todo o dia

A sexta-feira em Sete Lagoas promete ser marcada por condições climáticas instáveis, com sol entre muitas nuvens ao longo do dia e períodos de nublado, acompanhados de chuvas em qualquer momento. As temperaturas oscilarão entre 20°C como mínima e 26°C como máxima, com uma tendência de queda ao longo do dia. A umidade do ar estará elevada, variando de 70% a 100%, e a probabilidade de chuva é de 90%.

Foto: Reprodução

Durante a manhã, prevê-se céu nublado com ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ventos fracos soprando predominantemente do nordeste ao sudeste. Na tarde e noite, as condições permanecerão semelhantes, com céu também nublado e chuvas intermitentes, acompanhadas de trovoadas isoladas. Os ventos tenderão a mudar sua direção, soprando fracos do sudoeste ao oeste durante a tarde e do sudeste ao leste à noite.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para o município, indicando a possibilidade de chuvas intensas. Espera-se um volume de chuva entre 30 e 60 mm por hora, ou entre 50 e 100 mm ao longo do dia, acompanhado por ventos fortes, com velocidades entre 60 e 100 km/h. Este cenário aumenta o risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Da redação

Fonte: INMET