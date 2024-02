Passando a Limpo desta sexta (16) recebeu o Tenente-Coronel Soares, Comandante do 25º Batalhão da PM

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (16) recebeu o Tenente Coronel Herivelton Camilo Soares, comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar para falar sobre a segurança pública principalmente após o período de Carnaval na região.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

"Todo evento tem sua importância, uma igreja por exemplo, só da polícia estar ali na porta o cidadão se sente seguro. O pré-carnaval em Sete Lagoas se encerra agora domingo (18) (após adiamento do evento em decorrência do falecimento do ex-prefeito Marcelo Cecé) no bairro Nova Cidade e vamos fechar com chave de ouro, temos recebido um bom retorno do público", conta o Tenente Coronel.

Uma mensagem que o Tenente Coronel deixa é a de que: "É possível fazer festa com organização. Um lugar organizado dificulta para o infrator com revista, detector de metal, banheiros separados, isso mostra um ambiente organizado e traz segurança para as famílias".

A segurança da região de Sete Lagoas teve significativa redução na questão criminal. Para que essa redução seja ampliada, segundo o Tenete Coronel, seria necessário promover uma mudança cultural de maneira geral na cidade. Aspectos como emprego, educação e saúde são cruciais. Existem países onde a presença policial nas ruas é mínima e os índices de criminalidade são baixos, o que evidencia a importância da cultura da população na prevenção de delitos.

Um aspecto particular de Sete Lagoas, segundo o Tenente Coronel Soares, é a intensificação da fiscalização no trânsito, uma vez que os criminosos muitas vezes usam veículos para cometer delitos, sejam eles de quatro rodas, motocicletas ou até bicicletas motorizadas.

Confira a entrevista completa a seguir: