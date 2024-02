Comitê de enfrentamento ao Aedes aegypti reforça ações de combate e assistenciais em Sete Lagoas

O grupo especial formado por vários setores da Prefeitura de Sete Lagoas para planejar e avaliar ações de combater à Dengue, Zika e Chikungunya e ainda fortalecer a rede assistencial em todos os níveis realizou mais uma reunião na manhã desta sexta-feira, 16. No encontro, coordenado pelo prefeito Duílio de Castro, foi anunciada mais uma ação para bloquear a proliferação do Aedes aegypti em pontos estratégicos a partir da próxima segunda-feira, 19.

Prefeitura de Sete Lagoas / Ascom

A epidemia de Dengue foi reconhecida em vários municípios de Minas Gerais e também em outros estados do Brasil. Em Sete Lagoas, assim que os índices de notificações aumentaram, a administração municipal colocou em prática uma verdadeira força-tarefa. “Não medimos esforços nesta guerra contra o mosquito transmissor e para oferecer atendimento para o grande número de pessoas assintomáticas que estão procurando nossas unidades de saúde. Esta união de setores garante a possibilidade de trabalhar de maneira planejada e eficiente”, ressaltou Duílio de Castro.

A Prefeitura adotou escala especial nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e dos Centros de Saúde (CS), inclusive, durante os dias de carnaval. Além disso, as farmácias municipais ficaram abertas e a equipe da UPA 24 Horas recebeu um importante reforço de profissionais especificamente para atender a pacientes com sintomas de Dengue, Zika e Chikungunya. “Quem apresentar sintomas como dor na cabeça, estômago, olhos e febre alta deve procurar as unidades da saúde básica. Agora, casos emergenciais com sangramento e dor abdominal devem ser atendidos na UPA e no Pronto Atendimento do Belo Vale”, orienta Alber Alípio Ribeiro, secretário adjunto de Saúde.

Para eliminar focos e ainda combater o mosquito transmissor, a Prefeitura colocou um verdadeiro exército na rua. Agentes estão visitando imóveis em todas as regiões da cidade, o fumacê cumpre ciclos e já chegou a mais de 80 bairros (de 5h às 9h e 16h às 21h), e o fumacê costal é utilizado em residências e áreas públicas. Além disso, novos Agentes Comunitários de Endemias (ACEs) foram contratados e estão em treinamento. A partir da próxima segunda-feira, 19, será intensificado bloqueio do Aedes aegypti com apoio da equipe de combate ao pernilongo (veja programação abaixo). “Esta atuação é direcionada a regiões de lagoas, córregos e brejos quando a aplicação do inseticida ocorre a partir das 22 horas”, explica Maria Tereza Rodrigues, superintendente geral de Promoção e Vigilância em Saúde.

Participaram da reunião com o Prefeito Duílio de Castro: Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde; Dr. Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária; Fabrício Nascimento, presidente da Codesel; Alber Alípio, secretário adjunto de Saúde, Márcio Aguiar, secretário adjunto de Tecnologia da Informação; Higino Lopes, superintendente geral de Atenção Primária; Lara Jamille Silveira Silva, superintendente geral da Rede de Urgência e Alta Complexidade; Maria Tereza Rodrigues, superintendente geral de Promoção e Vigilância em Saúde; Adriano Marcos Souza, gerente do Centro de Controle de Arboviroses; e Cristian Robert da Silva Costa, diretor da secretaria municipal de Obras.

BLOQUEIO AEDES AEGYPTI

Lagoas, córregos e brejos – a partir das 22 horas

Segunda-feira, 19

- Lagoas Boa Vista, Catarina, Cercadinho, Paulino e Mucuri (Praça da Feirinha)

Terça-feira, 20

- Avenida Perimetral

- Avenida Nações Unidas

- Córrego Iraque

- Córrego Kwait

Quarta-feira, 21

- Canal do Montreal

- Avenida Irmã Flávia/Córrego Diogo – Bairros Monte Carlo e Canadá

- Córrego Diogo – Centro

- Avenida Divino Padrão (Boqueirão)

Quinta-feira, 22

- Lagoas e Brejos – bairro Cidade de Deus

- Bairro Lagoa Azul

- Bairro Santa Felicidade

- Bairro Lagoa Grande

- Av. Padre Tarcizo – bairros Jd. Primavera, Bela Vista e Campestre

Sexta-feira, 23

- Córrego Matadouro – bairro Padre Teodoro

- Rua Carmem Kilesse – bairro Padre Teodoro e Iporanga

- Córrego Prainha – Bairro Itapuã

- Av. Tunico Reis – bairros Indústrias e Progresso

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom