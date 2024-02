Sete Lagoas: Fim de semana chuvoso com trovoadas e calor; veja a previsão completa

A previsão para Sete Lagoas neste fim de semana indica um sábado chuvoso e com trovoadas isoladas, seguido por um domingo mais quente, mas ainda úmido e com chuva em alguns momentos.

Foto: Arquivo/ SeteLagoas.com.br

O sábado (17) em Sete Lagoas terá um início com sol e muitas nuvens durante o dia, com períodos nublados e chuva a qualquer hora. A previsão é que as temperaturas variem entre 21°C e 26°C, com a umidade máxima chegando a 100% e a mínima a 80%. Espera-se uma quantidade significativa de chuva, aproximadamente 25mm, com uma probabilidade de 90%. A manhã será marcada por muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, com direção do vento variando de oeste a norte e intensidade fraca. À tarde e à noite, são esperadas nuvens carregadas e pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com a direção do vento mudando para sudoeste a noroeste e, novamente, intensidade fraca.

Já no domingo (18), a temperatura tende a ser mais alta, com mínima de 21°C e máxima de 28°C. A umidade máxima atingirá 100% e a mínima 60%. A chuva também estará presente, com cerca de 20mm e uma probabilidade de 90%. A manhã será encoberta e com pancadas de chuva isoladas, com ventos fracos e direção variando de oeste a noroeste. À tarde e à noite, o clima permanecerá encoberto, com chuviscos, ventos fracos e direção sudoeste a noroeste.