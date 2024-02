Presidente da Câmara recebe secretário de Meio Ambiente para discutir fortalecimento da agricultura em Sete Lagoas

Uma importante reunião foi realizada na sexta-feira (16/02), na Câmara Municipal, para discutir os rumos da agricultura familiar em Sete Lagoas. O acesso facilitado de pequenos produtores ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), bem como a conquista dos selos de inspeção que garantem o padrão do produto a ser consumido, além de sua oferta no mercado para além de Sete Lagoas, foram debatidos.

Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Sete Lagoas - ASCOM



O presidente da Câmara, vereador Caio Valace, recebeu em seu gabinete o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Edmundo Dinis, Giordania Rocha, da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Sete Lagoas (COOPERSEFA), e Warley de Paula, superintendente de Regularização Fundiária.

Na pauta, discutiu-se como a Câmara Municipal e a Prefeitura de Sete Lagoas podem colaborar para fortalecer a agricultura familiar na cidade, além de facilitar o acesso de pequenos produtores ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), atualmente considerado burocrático.

Mas o que é o CAF?



O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) é o instrumento para identificar e qualificar o público beneficiário da Política Nacional da Agricultura Familiar, bem como a Unidade Familiar de Produção, os Empreendimentos Familiares Rurais e as formas associativas da agricultura familiar, como cooperativas e associações rurais.



A inscrição no CAF é requisito básico para obtenção do acesso às diversas políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar. Atualmente, em Sete Lagoas, o CAF é emitido pela Emater.



A Cooperativa dos Agricultores Familiares de Sete Lagoas (COOPERSEFA) é uma referência na cidade quando o assunto é o pequeno produtor. Atuando no município desde 2011, ela conta hoje com cerca de 33 cooperados. No entanto, esse número poderia ser maior.

Segundo Edmundo Dinis, Sete Lagoas conta com cerca de 300 produtores rurais, incluindo os pequenos e os da agricultura familiar, que podem se beneficiar do CAF. "É nosso papel facilitar esse acesso. E é o que buscaremos com o apoio da Câmara Municipal, através do seu presidente Caio Valace", ressaltou Edmundo.



Outro assunto abordado foram as taxas cobradas pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM). O SIM é um dos órgãos responsáveis por garantir a segurança alimentar e tem como principal objetivo assegurar a qualidade sanitária dos produtos alimentícios que são produzidos no município e que chegam até a mesa do consumidor. Mudanças estão sendo propostas para melhorar esse processo.

"A implantação dos Serviços de Inspeção Municipal, de forma individual ou por meio de consórcios, amplia a oferta de produtos de qualidade com a garantia da segurança sanitária dos alimentos, viabiliza a entrada dos produtores nos mercados institucionais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por exemplo, além de promover os produtores que abastecem os mercados de origem", afirmou Giordania Rocha, que representava a COOPERSEFA.

O trabalho do pequeno produtor garante o fornecimento de hortaliças e legumes que são destinados para o preparo da merenda escolar de milhares de crianças matriculadas nas escolas estaduais e municipais da cidade.



Para Caio Valace, todo o esforço está voltado para a valorização do pequeno produtor, de forma sistêmica e organizada. "É nosso papel dar todo o suporte a iniciativas como as da cooperativa, aumentando a produção e o crescimento de nossa agricultura familiar. Isto é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de Sete Lagoas", afirmou o presidente do Legislativo.

"Juntos, estamos trabalhando para fortalecer nossa comunidade agrícola e garantir alimentos de qualidade em nossas mesas! E, claro, que esses produtos, com todos os selos e certificações de qualidade, cheguem também até as mesas para além de Sete Lagoas", finalizou Caio Valace.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas - ASCOM