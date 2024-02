'Olho Vivo' impede furto e captura autores em Sete Lagoas

A equipe de monitoramento por vídeo "Olho Vivo" frustrou uma tentativa de furto a um caminhão na madrugada desta sexta-feira (16), em Sete Lagoas. A ação rápida dos agentes possibilitou a captura dos autores em flagrante delito.

Foto: Reprodução/ Internet

Ao observar o arrombamento em andamento na Rua José Duarte de Paiva, a equipe do "Olho Vivo" comunicou o fato à Polícia Militar via rádio. Os agentes chegaram ao local e encontraram os suspeitos escondidos debaixo do veículo, com os lacres de segurança das portas laterais rompidos.

Os indivíduos tentaram violar as portas laterais e traseira do caminhão, sem sucesso. A bateria do veículo também estava sendo removida, com um dos conectores desconectados. A ação da equipe "Olho Vivo" e da Polícia Militar impediu a consumação do furto.

Durante a revista, um dos suspeitos foi encontrado com uma faca, configurando porte ilegal de arma branca. Diante dos fatos, os infratores foram presos em flagrante, com seus direitos constitucionais garantidos, e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a faca apreendida.

Da redação

