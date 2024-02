URGENTE: Homem pula na Lagoa Paulino e é resgatado pelos Bombeiros em estado grave

Na noite desse sábado (17), um homem pulou na Lagoa Paulino, resultando no acionamento do Corpo de Bombeiros para efetuar o resgate.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo

Testemunhas presentes no local e policiais militares prontamente alertaram os bombeiros por meio do número de emergência 193, levando as equipes a se deslocarem imediatamente para a operação de salvamento.

Os bombeiros agiram com rapidez, nadando cerca de 25 metros para alcançar e resgatar a vítima, que já se encontrava em processo de afogamento. Nas imagens de um vídeo que circula nas redes sociais percebe-se toda a movimentação do bombeiros militares para fazer o resgate da vítima. Veja vídeo:

O homem foi recuperado com vida, embora em estado grave, sendo devidamente imobilizado para posterior transporte a uma unidade de saúde. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, após ser retirado da água, o indivíduo apresentou convulsões, exigindo intervenção por meio de intubação.

Até o fechamento desta matéria, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde atual da vítima.

Da Redação