Sete Lagoas segue com previsão de pancadas de chuva nesta segunda (19); confira

A previsão do tempo para esta segunda-feira (19) em Sete Lagoas indica sol com muitas nuvens ao longo do dia, com períodos nublados e possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas variam entre 19°C de mínima e 26°C de máxima, representando um dia mais frio em comparação com os anteriores.

Foto: Djhessica Monteiro/ SeteLagoas.com

Durante a manhã, espera-se muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com ventos fracos soprando predominantemente do noroeste para o norte. Na tarde e noite, a tendência é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, também com ventos fracos, mudando para o oeste-noroeste durante a tarde e para o norte-nordeste à noite.

A umidade relativa do ar varia entre 70% de mínima e 100% de máxima, com previsão de 17mm de chuva, representando uma probabilidade de 90%.

Da redação com INMET